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السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 14:58

رئيس كولومبيا يصف استهداف الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة بـ"الإبادة الجماعية"

رئيس كولومبيا يصف استهداف الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة بـ"الإبادة الجماعية"
وقال بيترو عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "لا يمكن وصف أولئك الذين نفذوا هذا بأي شيء آخر غير البؤس والإبادة الجماعية".

وشارك الرئيس الكولومبي في تدوينته صورا التقطت عقب استهداف الاحتلال لعيادة طبية في حرم مستشفى الشفاء الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل على مدى ثلاث ليال.

ويصعد الاحتلال عدوانه على المستشفيات في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني منذ الشهر المنصرم.

وذكر الرئيس الكولومبي أن "الفريق القانوني لحكومتي يستعد لرفع دعوى قضائية أمام كافة المحاكم الدولية".
رقم : 1094916
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