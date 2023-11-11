الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:03

طهران: لن ينخدع الرأي العام بدعاية الصهاينة لتبرير الإبادة الجماعية بغزة

طهران: لن ينخدع الرأي العام بدعاية الصهاينة لتبرير الإبادة الجماعية بغزة
وحول استمرار الكيان الصهيوني في إبادة شعب غزة، كتب ناصر كنعاني على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: ان اتهام حركة حماس ببدء الحرب الحالية في غزة ووصف عملية 7 أكتوبر بالعمل الارهابي هو شعار مضلل من قبل الكيان الصهيوني وداعميه المعروفين.

واستطرد معتبرا ان عملية طوفان الاقصى (7 اكتوبر) هي عملية متجذرة منذ 75 عاما،موضحا بأن الحرب الحالية التي يشنها الصهاينة على قطاع غزة هي تكرار أوسع وأبشع للجرائم التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب باستمراربحق الشعب الفلسطيني المضطهد منذ 75 عاما.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الرأي العام العالمي لن ينخدع بالدعاية الكاذبة التي يروجها الكيان الصهيوني في تبرير الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
رقم : 1094917
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الإيراني: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا بشأن فلسطين وأمريكا دخلت الحرب
الرئيس الإيراني: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا بشأن فلسطين وأمريكا دخلت الحرب
إعلام العدو: نصر الله لم يستخدم جميع أوراقه بعد
إعلام العدو: نصر الله لم يستخدم جميع أوراقه بعد
11 تشرين الثاني 2023
طوفان الأقصى.. استباحة المستشفيات وقصف النازحين في غزة
طوفان الأقصى.. استباحة المستشفيات وقصف النازحين في غزة
11 تشرين الثاني 2023
ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى
ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى
11 تشرين الثاني 2023
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
11 تشرين الثاني 2023
رئيسي: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة
رئيسي: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة
11 تشرين الثاني 2023
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
11 تشرين الثاني 2023
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
10 تشرين الثاني 2023
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
10 تشرين الثاني 2023
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
10 تشرين الثاني 2023
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص
10 تشرين الثاني 2023
مشيخات الخليج الفارسي والمواقف الخجولة تجاه قطاع غزة
مشيخات الخليج الفارسي والمواقف الخجولة تجاه قطاع غزة
10 تشرين الثاني 2023
بالفيديو: حريق بعد استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمال العراق
بالفيديو: حريق بعد استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمال العراق
9 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني