الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:08

وزير الأمن الإيراني: المنطقة ستشهد تغييرات جدية في المستقبل القريب

وزير الأمن الإيراني: المنطقة ستشهد تغييرات جدية في المستقبل القريب
واشار وزير الأمن الإيراني في كلمة له، إلى العمل الشجاع الذي قام به مقاتلو حماس ضد الكيان الصهيوني، وقال: إن عملية طوفان الأقصى الجهادية الشجاعة والمباغتة، تم تنفيذها بكل النقاط المطلوبة، والعدو الذي ادعى أنه القوة الاستخباراتية والعسكرية الكبرى في المنطقة فشل بخدعة ذكية، وبهذا الفشل لن يعود الكيان الصهيوني أبدا إلى القوة التي كان يزعمها، وقد أحدثت هذه العملية تغييرا أساسيا في استراتيجية المنطقة. لذلك، بعد هذه العملية، ستحدث تغييرات جوهرية في معادلات المنطقة واستراتيجيات العدو وحتى محور المقاومة.

واعتبر خطيب ما قام به مقاتلو حماس هزيمة أخرى لأمريكا في المنطقة، وأضاف: النقطة المهمة في هذه العملية هي هزيمة القوة الأمريكية في المنطقة والعالم. انهارت هيمنة القوة الأمريكية التي ادعت الدعم العسكري والاستخباراتي والاقتصادي والسياسي للكيان الصهيوني واستبدلته بالانسحاب المشين من المنطقة.

وأشار إلى تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني ودول المنطقة، وقال: كان الهدف من هذا التطبيع جعل الكيان الصهيوني القوة الأولى في المنطقة. لكن الأميركيين فشلوا فشلا أسوأ من فشل الصهيوني، وهذا الفشل الكبير سيغير بالتأكيد أساليب الأميركيين في المنطقة.

وتابع: من التوقعات أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها التي أرسلتها إلى المنطقة بذريعة عملية طوفان الأقصى. أما المرحلة الثانية سيتضح قريبا الرد على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني.

وأشار وزير الأمن الإيراني إلى أن 17 مركز بحث غربي ويهودي أكد أن الكيان الصهيوني لن ينتصر في العملية البرية التي أطلقها في غزة.
رقم : 1094923
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الإيراني: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا بشأن فلسطين وأمريكا دخلت الحرب
الرئيس الإيراني: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا بشأن فلسطين وأمريكا دخلت الحرب
إعلام العدو: نصر الله لم يستخدم جميع أوراقه بعد
إعلام العدو: نصر الله لم يستخدم جميع أوراقه بعد
11 تشرين الثاني 2023
طوفان الأقصى.. استباحة المستشفيات وقصف النازحين في غزة
طوفان الأقصى.. استباحة المستشفيات وقصف النازحين في غزة
11 تشرين الثاني 2023
ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى
ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى
11 تشرين الثاني 2023
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
11 تشرين الثاني 2023
رئيسي: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة
رئيسي: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة
11 تشرين الثاني 2023
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
11 تشرين الثاني 2023
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
10 تشرين الثاني 2023
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
10 تشرين الثاني 2023
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
10 تشرين الثاني 2023
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص
10 تشرين الثاني 2023
مشيخات الخليج الفارسي والمواقف الخجولة تجاه قطاع غزة
مشيخات الخليج الفارسي والمواقف الخجولة تجاه قطاع غزة
10 تشرين الثاني 2023
بالفيديو: حريق بعد استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمال العراق
بالفيديو: حريق بعد استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمال العراق
9 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني