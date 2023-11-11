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السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:36
مؤكداً أن اليوم هو يوم انتصار الدم على السيف

الرئيس الإيراني: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا بشأن فلسطين وأمريكا دخلت الحرب

الرئيس الإيراني: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا بشأن فلسطين وأمريكا دخلت الحرب
وأوضح السيد رئيسي في كلمة خلال المشاركة في القمة الإسلامية والعربية في العاصمة السعودية الرياض بشأن فلسطين الذي ارتدى  الكوفية الفلسطينية "السلام على المقاومة العزيزة في فلسطين ولبنان، ونريد أن نتخذ قرارا تاريخيا وحاسما بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف "ما يرتكبه الاحتلال في غزة يعد من أسوأ الجرائم التي يشهدها التأريخ، وكل مشاكلنا تحل بالوحدة ونريد أن نتخذ قراراً تاريخياً وحاسماً بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية"، مبيناً "نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا وحاسما بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية".

وتابع الرئيس الإيراني "نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني، واليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى، اليوم هو يوم الإقدام واتخاذ القرار ويوم تاريخي في الدفاع المستميت عن المسجد الأقصى".

ولفت السيد رئيسي إن "قضية الدفاع عن فلسطين تقع في قلوب الشعوب واليوم هو يوم انتصار الدم على السيف، وغزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له"، مشدداً على أن "الكيان الصهيوني ينتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه على غزة".

ولفت السيد رئيسي إلى أن "التظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب"، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم الصهيوني على غزة.

وقال الرئيس الإيراني إن "الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها، والولايات المتحدة تفضل الكيان الصهيوني على حياة آلاف المظلومين"، مضيفاً "الولايات المتحدة تشجع الكيان الصهيوني على إجرامه، والولايات المتحدة دخلت الحرب عمليا لصالح إسرائيل".

وتابع "الولايات المتحدة تفسح المجال لإسرائيل للمزيد من القتل وسفك الدماء، والولايات المتحدة ترسل شحنات سلاح كبيرة لإسرائيل بشكل يومي".
رقم : 1094931
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