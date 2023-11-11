قمة عربية إسلامية مشتركة بالسعودية بشأن غزة

وجاء في كلمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال افتتاح القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة في الرياض،يجب الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين كما يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.



وبدوره طالب الملك الأردني عبد الله الثاني بأن تبقى الممرات الإنسانية في غزة آمنة ومفتوحة لإيصال المساعدات بشكل دائم، مؤكدا أن "منع إسرائيل دخول الماء والغذاء والدواء إلى سكان غزة جريمة حرب"، وأن "العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية".



من جهته، قال رئيس السلطة الفلسيطينية محمود عباس إن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا وتخطت كل الخطوط الحمراء"، متهما "سلطات الاحتلال ومن يساندها بتحمل المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة".



من جهته حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أن "التخاذل عن وقف الحرب في قطاع غزة ينذر بتوسعها في المنطقة" وقال ، إن "أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي"، مؤكدا مجددا إدانتنا لقتل المدنيين.



وشدد على أن "سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة"، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط.



الى ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "73% ممن فقدوا أرواحهم في غزة والضفة من النساء والأطفال وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها"، مضيفا أن "إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء".



وقال "رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام"، وأضاف أن "الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي".



وقال أمير قطر تميم بن حمد: المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية.



وأضاف مايحدث في غزة يشكل خطراً على كافة المستويات.. فكيف يصبح قصف المستشفيات من الأمور العادية؟

وقال تميم بن حمد: أصبحت رؤية الجثث تنهشها الكلاب في غزة لا تؤثر فيهم.

وأضاف أمير قطر نطالب بفتح المعابر لوصول المساعدات لكافة أنحاء قطاع غزة وهذا أضعف الإيمان.



الى ذلك قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو : يجب وقف إطلاق النار و"إسرائيل" تمارس الجرائم بحق المدنيين.

المستشفى الإندونيسي في غزة يتلقى الضربات من القوات الإسرائيلية يجب على منظمة التعاون الإسلامي المضي في كل المسارات لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها.



وفي السياق قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في كلمته باجتماع القمة العربية الاسلامية المنعقدة في الرياض ، اننا اجتمعنا اليوم للبحث عن اهم قضية اسلامية وهي قضية فلسطين لاتخاذ قرار مصيري مضيفا، ان منطمة التعاون الاسلامي يمكنها ان تجمع العالم الاسلامي على كلمة واحدة .



واضاف الرئيس رئيسي في كلمته اليوم السبت، بالقمة العربية الاسلامية ان اليوم هو يوم اتخاذ القرار من اجل فلسطين . اليوم هو يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى. الحرب في غزة هي حرب بين الخير والشر. اليوم، يجب على الجميع أن يحددوا الجانب الذي يقفون فيه.



وتابع قائلا : دخلت أمريكا الحرب مباشرة. وتقف أمريكا خلف الكيان الصهيوني وتشجع هذا الكيان على ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس.



ووصف الكيان الصهيوني بانه فرعون الزمان حاليا وقال : اليوم هو يوم انتصار الدم على السيف ، فقد شن كيان الاحتلال هجوماً واسع النطاق على قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومعظم ذحايا هذا العدوان هم من النساء والأطفال الأبرياء.



واعتبر الكيان الصهيوني بانه الوليد غير الشرعي لأمريكا واضاف : أمريكا، شجعت هذا الكيان على قتل أهل غزة ، لان الآلة الحربية ووقودها هي من أمريكا ، اذا كل الشرور هي من قبل أمريكا.



ولفت الرئيس الايراني الى ان الدور الرئيسي في العدوان على غزة هو دور أمريكا فهي التي احبطت اي دور للمؤسسات الدولية، وقال : إن الهدف من إقامة كيان الاحتلال في العالم الإسلامي هو تعزيز سيطرة الدول الظالمة والاستعمارية على المنطقة .



وشدد على ان اليوم، الإجراء الأكثر أهمية هو وقف الحرب واضاف : نطالب بالرفع الكامل للحصار المفروض على غزة وإعادة فتح معبر رفح دون قيد أو شرط. وعلينا أن نطالب فوراً بانسحاب الكيان الصهيوني من غزة. ويجب على كافة الدول، بما فيها الدول الإسلامية، توفير الأمن للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.



واكد ضرورة التعاون الاقتصادي مع الكيان الصهيوني وحظر البضائع الإسرائيلية وقال : نطالب بتشكيل محكمة دولية للصهاينة والأميركيين للمشاركة في قتل أهل غزة.



وتابع قائلا : الحل الدائم والمستدام هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من البحر إلى النهر.ي لأهالي غزة غير مقبولة"، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط.