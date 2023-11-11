ماكرون يدعو "إسرائيل" الى وقف قتل المدنيين في غزة

وفي مقابلة مع شبكة "بي بي سي" غداة "مؤتمر إنساني" في باريس حول غزة، قال ماكرون "في الواقع اليوم ثمّة مدنيون يقصفون. هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل"، مؤكدًا أنّه "لا يوجد أيّ مبرر ولا أي شرعية لذلك، لذا نحضّ "إسرائيل" على التوقّف".



وردًّا على سؤال حول انتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي، صرّح ماكرون بأنه "ليس قاضيًا"، مبديًا قلقه من أن يؤدي "القصف المكثف" لغزة إلى "استياء" في المنطقة، حسب تعبيره.



وأتت هذه التصريحات غداة "مؤتمر إنساني" نُظّم في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي دعا خلاله إلى "العمل على وقف إطلاق النار".



وشدّد على أنه "لا يوجد حلّ آخر سوى هدنة إنسانية أولًا" للتحرّك نحو "وقف لإطلاق النار يُتيح حماية جميع المدنيين".