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السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:01

السيد نصر الله: ثقافة المقاومة تعاظمت ووحشية إسرائيل تتزايد في غزة

السيد نصر الله: ثقافة المقاومة تعاظمت ووحشية إسرائيل تتزايد في غزة
وقال السيد نصر الله في خطاب له بمناسبة يوم الشهيد إن "ما يجري من عدوان وجرائم الحرب في غزة على مدار الساعة يعبر عن انتقام إسرائيلي متوحش لا ضوابط له"، مضيفاً "الاحتلال يعتدي على المستشفيات في غزة بشكل فاضح وبحجج واهية كاذبة".

وشدد السيد نصر الله على أن "الهدف من الجرائم هو دفع الشعوب إلى الاستسلام ونسيان الأرض والأسرى والمقدسات وفلسطين"، مبيناً أن "الوحشية الإسرائيلية هدفها إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق المشروعة".

وتابع السيد حسن نصرالله: الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة لم تتراجع بل تزداد يومًا بعد يوم، وهي تعبير عن روح الانتقام الصهيوني المتوحش الذي لا حدود له ".

وأضاف "أحد الأهداف الأساسية التي يريدها العدو من حجم الجرائم المهول هو إخضاع الشعب الفلسطيني واللبناني وكل شعوب المنطقة والقول أن كلفة المقاومة غالية جدًا ودفعهم للاستسلام"، مؤكداً "لن ينجح العدو في إخضاع الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة عبر المجازر، فهذا الإجرام مستمر منذ 75 سنة وكانت النتيجة مزيدًا من المقاومة والإرادة".

وبين السيد نصر الله "لن ينجح العدو في إخضاع الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة عبر المجازر، فهذا الإجرام مستمر منذ 75 سنة وكانت النتيجة مزيدًا من المقاومة والإرادة".

وأوضح السيد الأمين أن "جرائم الاحتلال على مدى العقود الماضية وحتى عدوان تموز لم تجعل اللبنانيين يتخلون عن المقاومة"، منوهاً أن "هناك كتّاب عرب يساعدون للأسف بشكل متعمّد أو غير متعمّد على تحقيق الأهداف الإسرائيلية لكن ذلك سيفشل أيضاً".

السيد أكد أن "الإسرائيليين أن ييأسوا من تحقيق أهدافهم وليس شعوبنا التي أثبتت خيارها أنه خيار الانتصار والتحرير والكرامة، والعدو يلحق بنفسه الكثير من الخسائر ومن بينها اتضاح حقيقته الهمجية، و الاحتلال وجّه ضربات قاضية إلى مشاريع التطبيع التي يسعى إليها وموقف شعوبنا الرافض لهذا التطبيع سيكون أشد".

وقال السيد نصر الله أن "موقف الشعوب العربية من التطبيع مع العدو سيكون أكثر مقاومة بعد الحرب الدائرة في غزة، التحول في الرأي العام العالمي ولا سيما الغربي كما يحصل في الولايات المتحدة وأوروبا هو مهم".
رقم : 1094945
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