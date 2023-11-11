السيد نصر الله: عمليات المقاومة العراقية واليمنية تعبر عن شجاعة لافتة

وقال السيد نصر الله في خطاب له بيوم الشهيد وتابعه مراسل موقع "إسلام تايمز
"، "اليمن اتخذت موقفا جريئا وقويًا وعلنيًا ورسميًا وأرسلوا دفعات من الصواريخ والمسيرات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفاً "وما قام به الإخوة في اليمن كان له آثار مهمة جدًا حتى لو افترضنا أن الصواريخ والطائرات لم تصل".
وأوضح السيد نصر الله " ومن أهم نتائج الموقف الاستثنائي لليمن أنه أعطى دعمًا معنويًا كبيرًا جدا للمقاومين الفلسطينيين الذين يطلبون هذا الدعم"، لافتاً إلى أن "مهاجمة القوات اليمنية بالصواريخ والمسيرات لأهداف إسرائيلية لها نتائج مهمة بعيداً عن عملية الاعتراض لها".
وتابع "الأهمية في مساندة القوات المسلحة اليمنية لفلسطين هي أنها جيش ومقاومة في آن معاً، والعدو اضطر إلى تحويل جزء من دفاعاته الجوية وقببه الحديدية وصواريخ الباترويت من جنوب وشمال فلسطين إلى إيلات، وهجمات القوات اليمنية "المباركة" أدت إلى مزيد من الضغط على حكومة الاحتلال عبر عمليات نزوح مستوطنيه".
وبشأن موقف المقاومة الإسلامية العراقية تجاه العدوان على فلسطين، أجاب السيد نصر الله "الإستهداف للقواعدة الامريكية في العراق و سوريا اساسا انطلق من فكرة تضامن ع غزة، لأن المنطقة والعراق خصوصاً كانت هادئة قبل العدوان على فلسطين وقطاع غزة".
وأضاف السيد نصر الله: استهداف القواعد الاميركية في العراق وسوريا انطلق اساسا للتضامن مع غزة، وعمليات المقاومة العراقية ضد الأهداف الأميركية هي مساندة للفلسطينيين وتخدم فكرة تحرير العراق وسوريا".
وتابع "الأميركيون اعترفوا بحصول 46 هجوماً على قواعدهم في سوريا والعراق وإصابة 56 جندياً، وعمليات المقاومة العراقية تعبر عن شجاعة لافتة في وجه الأميركيين الذين تملأ أساطيلهم المنطقة".
وأوضح " الأمريكي حتى أمس صباحًا يعترف بوقوع 46 هجومًا واصابة 56 جنديًا , بينهم إرتجاج دماغي " خروج عن الخدمة " وهذا يعبر عن إقدام وشجاعة عالية لأنهم يقاتلون الاميركان، وهؤلاء الرجال الشجعان الأبطال يقفون ويتحدون الأميركيين والقوات المسلحة الأمريكية يتحدونهم بالنار".
وتابع "الامريكيون بحسب المعلومات فإنهم أرسلوا تهديدات لليمن والعراق ولبنان ,وما قالته السفيرة الأمريكية بأن امريكا لم تهدد حزب الله ، هذا يدل أنها كاذبة أو لا تعرف، وهذا التهويل والتهديد ضدنا لم يوقف العمليات في العراق أو اليمن أو لبنان".