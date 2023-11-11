السيد نصر الله: عمليات المقاومة العراقية واليمنية تعبر عن شجاعة لافتة

لبنان (إسلام تايمز) - أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله، السبت، أن عمليات المقاومة العراقية واليمنية في دعم المقاومة في فلسطين هي تعبر عن شجاعة لافتة في وجه الأميركيين الذين تملأ أساطيلهم المنطقة.