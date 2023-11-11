رئيسي: جذور الكثير من مشاكل العالم هو الكيان الصهيوني

والتقى الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي بعد ظهر اليوم السبت على هامش اجتماع منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية المشترك في الرياض بالمملكة العربية السعودية مع رئيس مجلس الحكم السوداني عبد الفتاح البرهان واعرب عن ارتياحه للقائه، معلنا استعداد ايران لتبادل الوفود الدبلوماسية وتوسيع العلاقات مع السودان في مختلف المجالات.



واعتبر الرئيس الايراني الكيان الصهيوني بأنه كارثة كبيرة على الأمة الإسلامية والعالم أجمع وقال ان جذور الكثير من المصائب في العالم والإسلاموفوبيا، والتخويف من إيران والخلافات في العالم الإسلامي والقارة الأفريقية هو الكيان الصهيوني.



بدوره أعرب "عبد الفتاح البرهان"، رئيس مجلس الحكم في السودان، عن ارتياحه لفرصة لقاء رئيسي، وقال: "لم نر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا الخير، ونحن حريصون على استعادة و استئناف العلاقات".



وأوضح رئيس مجلس الحكم في السودان أن تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية، بما فيها إيران والسودان، هو لصالح الأمة الإسلامية جمعاء، وقال: اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الوحيدة التي تدافع علانية عن دين الاسلام.