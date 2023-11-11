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السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:48

غالانت: "حزب الله" يقترب من ارتكاب خطأ فادح وقد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس وضع غزة

غالانت: "حزب الله" يقترب من ارتكاب خطأ فادح وقد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس وضع غزة
وقال غالانت خلال زيارته: "حزب الله يرتكب أخطاء، وهو يقترب من ارتكاب خطأ فادح، وقد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس وضع غزة، حيث بدأوا بالفعل يرفعون الراية البيضاء ويهربون من منازلهم".

وبحسب قوله: "طيارونا يجلسون في قمرة القيادة، وأنوف الطائرات تتجه نحو الشمال. لدينا ما يكفي للقيام بكل ما نحتاجه في الجنوب، لكن القوة الجوية تتجه نحو الشمال وقوتها كبيرة جدا..لقد فعلنا ذلك،..ولا تستخدم حتى 10% من قوة سلاح الجو في غزة". 

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف مواقع وقوات إسرائيلية جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات ‏مباشرة فيها.

وفي كلمة له بمناسبة "يوم الشهيد"، أكد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله اليوم أن "عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان مستمرة رغم كل إجراءات الاحتلال الوقائية"، متابعا: "رغم المسيّرات المسلحة للعدو وهي سلاح جديد لم تكن في عدوان تموز، فإن العمليات مستمرة وهي بمثابة عمل استشهادي.. حصل ارتقاء في عمليات المقاومة على مستوى العمل الكمي وفي نوعية السلاح كاستخدام المسيّرات الهجومية ونوع الصواريخ".

وأضاف نصر الله: "المقاومة الاسلامية في لبنان بدأت باستخدام صواريخ "بركان" التي يصل وزنها إلى نصف طن في عملياتها..هناك ارتقاء في عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان ضد الاحتلال في العمق في فلسطين المحتلة".
 
رقم : 1094977
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