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السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:53

رئيسي: لا عائق امام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة

رئيسي: لا عائق امام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة
ووصف الرئيس رئيسي انعقاد لقاء السلام في القاهرة بالمبادرة الإيجابية التي حالت الدول الغربية دون التوصل إلى نهايتها، وأضاف: كان من الممكن أن يكون لقاء القاهرة للسلام نقطة تحول في إنهاء جرائم الصهاينة في مذبحة النساء والاطفال العزل والأبرياء في غزة، لكن دول الغرب الداعمة للكيان الصهيوني، إذ لم تسمح لمجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى باتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الجرائم، ومنعت أيضا أن يكون الاجتماع مثمرا.

وأوضح رئيسي أن التوقع العام هو أن يتم فتح معبر رفح لتدفق المساعدات الدولية إلى غزة، وقال : من الواضح للجميع أن أمريكا والكيان الصهيوني يمنعان فتح معبر رفح لتقديم المساعدات لشعب غزة المظلومين والعزل، ولكن في النهاية لا بد من التغلب على هذه العقبات.

من جانبه أكد الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" في هذا اللقاء أن إرادتنا السياسية الأكيدة هي إقامة علاقات حقيقية مع إيران، وقال: "من أجل ذلك كلفنا الوزراء المعنيين بالعمل على تعميق العلاقات بين البلدين".

وصرح الرئيس المصري: فيما يتعلق بفلسطين، فإن مصر هي الدولة التي عانت أكثر من غيرها من تبعات هذه القضية.
رقم : 1094979
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