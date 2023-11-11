قمة الرياض تصدر بيانها الختامي وتؤكد على كسر الحصار على غزة

ودعا البيان إلى "مشاركة المنظمات الدولية في عملية إدخال قوافل المساعدات، ووجوب دخول هذه المنظمات للقطاع، وحماية طواقمها، وتمكينها من القيام بدورها بصورة كاملة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".



وأدان البيان، "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ‫ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بضرورة وقفه فورًا، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة".



وطالب القرار، من "المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية" استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.



كما طالب قادة الدول الاسلامية والعربية في بيانهم، "إنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري".



وفي كلمته امام قمة الرياض اليوم، قال رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" : إنّ كل مشاكلنا ستحل بالوحدة، ونريد أن نتخذ قراراً تاريخياً وحاسماً بشأن ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية؛ واصفا التطورات في غزة بانها "تجسيد للمواجهة بين محوري الشرف والشر.



كما اعرب "رئيسي" عن تقديره للسعودية التي تتولى الرئاسة الدورية الـ 14 لقمة دول منظمة التعاون الاسلامي، "لقاء استضافتها الاجتماع الاستثنائي في ظل المرحلة الحساسة الراهنة والتطورات والظروف الاقليمية الخطيرة بفعل الكيان الصهيوني وجرائمه داخل الاراضي المحتلة؛ مشيراً إلى أنّ "من شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام".



بدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة، أنّ "السلام الفاشل نتيجته الوحيدة أن الكيان الإسرائيلي ازداد عدوانية، والوضع الفلسطيني ازداد بؤساً".



وأشار الأسد إلى أنّه "لا يمكن عزل الإجرام المستمر عن طريقة تعاطينا كدول عربية وإسلامية مع الأحداث المتكررة بصورة مجتزأة تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكداً أنّ "مزيداً من الوداعة العربية يساوي مزيداً من الشراسة الصهيونية والمجازر بحقنا".



وبشأن المقاومة الفلسطينية، قال الأسد إنّ "ما فرضته المقاومة الباسلة من واقع جديد في منطقتنا جعلنا نمتلك الأدوات السياسية التي تمكننا من تغيير المعادلات".



يُذكر أنّ "قمةً عربيةً إسلامية استثنائية مشتركة" عُقدت في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم السبت، بشأن ما تشهده "غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطرة وغير مسبوقة".



ويأتي انعقاد القمة في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ36، مستهدفاً المستشفيات والأحياء السكنية وكل مقومات الحياة، وسط حصار خانق يعانيه القطاع، حيث لا ماء أو غذاء أو دواء أو وقود.



وأسفر العدوان عن ارتقاء أكثر من 11078 شهيداً، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأةً و678 مسناً، بالإضافة إلى إصابة 27490 مصاباً، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.