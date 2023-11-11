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السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:10

نائب رئيس البرلمان العراقي: لا قيمة لبيانات الاستنكار وفلسطين تتعرض لعدوان متواصل

نائب رئيس البرلمان العراقي: لا قيمة لبيانات الاستنكار وفلسطين تتعرض لعدوان متواصل
وقال المندلاوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" وتابعها مراسل موقع "إسلام تايمز"،  "لا قيمة لأية بيانات استنكار او خطب ادانة او قرارات لا تلامس حاجة الشعوب ومصيرها ، تُلقى في قمة عربية - اسلامية " استثنائية "، وفي وقت انعقادها تُرتكب ابشع المجازر الدموية البربرية للإحتلال الاسرائيلي بحق النساء والاطفال الفلسطينيين".

وأضاف "كُنا نأمل من القادة العرب والمسلمين المتواجدين في هذه القمة ، ان تكون مشاهد الموت واستهداف المؤسسات المدنية امام انظارهم بأن يتفقوا على اصدار قرارات تأريخية شجاعة و رادعة ، تُحسب لهم ولتأريخهم ، تتناسب مع حجم جرائم الإبادة الجماعية اليومية التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الاشقاء الفلسطينيين".

وبعد انتهاء القمة صدر البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية، وسط مطالبة من كافة الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وقال البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الرياض: لا نقبل وصف هذه الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، مضيفاً "ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على غزة والقتل الوحشي وغير الإنساني للفلسطينيين على يد حكومة الاحتلال الاستعمارية".

كما طالب البيان بكسر الحصار عن غزة وإرسال قوافل المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية.
رقم : 1094993
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