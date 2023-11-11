نائب رئيس البرلمان العراقي: لا قيمة لبيانات الاستنكار وفلسطين تتعرض لعدوان متواصل

العراق (إسلام تايمز) - اعتبر نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، مساء السبت، بيانات الاستنكار وخطب الإدانة التي هيمنة على كلام الرؤساء والقادة في القمة العربية والإسلامية المشتركة بشأن غزة والتي استضافتها السعودية، بأنها "لا قيمة لها".