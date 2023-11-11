أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة " الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل"، مبيناً "مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته".



وأوضح أن الكيان الصهيوني يحاول غسل عاره والهزيمة المدوية التي لحقت بها من خلال استهداف الأطفال والنساء والمستشفيات، مشدداً على أن "المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة، والمجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب".



وتابع الناطق باسم القسام: الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية، منوهاً "نعلن توثيق تدمير أكثر من ١٦٠ آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري"، مضيفاً "التضحية العظيمة التي يقدمها مقاومونا هي مقدمة للنصر".



وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين و4 جنود في معارك قطاع غزة بصورة بالغة الخطورة، مؤكداً "مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح خطرة بمعارك غزة وارتفاع عدد القتلى ل43 منذ بدء العملية البرية".