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السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 23:12

نتنياهو: لا وقف للحرب حتى إعادة الأسرى

نتنياهو: لا وقف للحرب حتى إعادة الأسرى
وأضاف رئيس وزراء الاحتلال، في كلمة له مساء اليوم، أن إعادة المختطفين هي الهدف المركزي للحرب، موضحًا كل يوم نخوض نقاشات كثيرة إلى هذا الهدف، لن يكون هناك وقف إطلاق النار دون إعادة المختطفين والمفاوضات في هذا الشأن تأتي برئاسة رئيس الموساد.

وأردف رئيس وزراء الاحتلال كلامه قائلًا: لن نتوقف حتى إنهاء مهمتنا الحرب ضد حماس، وقواتنا تتقدم ولها هدف واحد وهو القضاء على حماس، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال طوقت غزة وتعمل داخل المدينة قرب الشفاء.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال، أن حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة، مهددًا إياهم قائلًا: حكم عليكم بالموت فقواتنا تعمل فوق الأرض وتحتها وجاهزون في الجبهة الشمالية، وهناك نضرب بقوة من البر والجو.
رقم : 1095011
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