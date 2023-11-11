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السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 23:18

‌هجمات جديدة على 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا

‌هجمات جديدة على 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا
وأفادت وسائل إعلام، بأن مسيرات مجهولة الهوية هاجمت اليوم القاعدة الأميركية في مطار “خراب الجير” بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا، ونقلت عن مصادر محلية أن تلك المسيّرات كانت تحمل مواد متفجرة.

ولم ترد معلومات عما إذا كان الهجوم الذي استهدف القاعدة قد تسبب في سقوط ضحايا، كما لم يصدر الجانب الأميركي بيانا بشأن الهجوم.

وفي سياق متصل، أعلنت  “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم السبت، أنها استهدفت قاعدة “رميلان” التابعة للقوات الأميركية في سوريا بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت الجماعة، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن القصف أصاب أهدافه بشكل مباشر.

وفي العراق، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين أمنيين -لم تسمهما- أن طائرة مسيرة استهدفت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قواتا أميركية ودولية.

وأفاد المصدران بأن الهجوم ألحق أضرارا بالبنية التحتية لقاعدة الحرير، لكنهما لم يذكرا وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم.

وكانت “المقاومة الإسلامية في العراق” قد أعلنت في بيانات سابقة أنها شنت أكثر من 50 هجوما على قواعد عراقية وسورية تضم قواتا أميركية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وأوضحت أن تلك الهجمات نفذت باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

وتواجه القوات الأميركية في الشرق الأوسط هجمات متصاعدة بالصواريخ والطائرات المسيرة على خلفية دعمها لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
رقم : 1095013
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