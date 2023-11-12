سوات الجزيرة العربية تعلن قصف ايلات المحتلة

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها "سوات الجزيرة العربية" مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف هذه المدينة المحتلة.
وفيما يلي نص البيان الذي تلقاه مراسل موقع "إسلام تايمز
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بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾
بعدما رأى العالم بأسره وحشية وقساوة وإرهاب الاحتلال الصهيوني ومـن ورائه الأمريكان ودول الغرب الذين لطالما ملؤوا أسماعنا بعناوين الإنسانية والحقــــوق وأمن العالم الخاليـــة مـــــن محتواهــــا وعلى مــــدى قـرون فاستباحوا بذرائعهم هذه الدول وأقاموا الحروب تلو الحروب .
بات لزاماً على من بيده نصرة المظلومين في فلسطين أن يبادر لإغاثتهم
وتحقيقاً لذلك والتزاماً بما ذكرناه.
نعلن في المقاومة الإسلامية (سوات الجزيرة العربية) عن استهداف إيلات "أم الرشراش" المحتلة بطائرتين مسيرتين
إن ضرباتنا وصفعاتنا هذه بدأت ولن تتوقف حتى وقف الحرب الشعواء الهمجية على غزة
والله ناصرنا وهو خير المنتقمين
سوات الجزيرة العربية
11تشرين الثاني 2023