أنصار الله: نأسف لعجز القمة العربية الإسلامية عن إتخاذ موقف ينتصر غزة

وقال عبد السلام في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ورصدها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، "إن مقتضيات الانتماء للإسلام بأن تكون الأمة لبعضها البعض والتحالف العدواني على اليمن كان نقيض ذلك وغزة اليوم تطلب نجدة العرب والمسلمين فلم تجد من الكثير إلا التعامي والخذلان".
وأوضح عبدالسلام "إننا هنا في مقام النصح والتذكير بالمسؤوليات وليس التعريض بأحد فمأساة غزة وقضية فلسطين لا تحتمل ترف الجدال".
وشدد القيادي في حركة أنصار الله على أنه "ليس من مصلحة النظام العربي والإسلامي إلا أن يقفوا وقفة رجل واحد ويرفعوا صوتا واحدا في وجه أمريكا لوقف عدوان ربيبتها "إسرائيل" على غزة.
وتابع عبدالسلام: هناك الكثير من أوراق الضغط بيد العرب والمسلمين آخرها التلويح باستخدام القوة ولو صدقوا واتخذوا موقفا واحدا لرضخت أمريكا وأوقفت عدوان "إسرائيل"على غزة دون حرب.
وشهدت العاصمة السعودية الرياض أمس السبت، استضافة القمة العربية الإسلامية المشتركة التي جرى تخصيصها لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكر البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية إن "المجتمعين يطالبون كافة الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل"، مضيفاً "لا نقبل وصف هذه الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة".
وأدان البيان الهجوم الإسرائيلي على غزة والقتل الوحشي وغير الإنساني للفلسطينيين على يد حكومة الاحتلال الاستعمارية، فيما طالب بكسر الحصار عن غزة وإرسال قوافل المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية.