أنصار الله: نأسف لعجز القمة العربية الإسلامية عن إتخاذ موقف ينتصر غزة

اليمن (إسلام تايمز) - أعرب الناطق باسم حركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، محمد عبد السلام، الأحد، عن أسفه لعجز القمة العربية الإسلامية عن اتخاذ موقف ينتصر لغزة ولو بالحد الأدنى، مضيفاً "وجدنا البعض منهم لم يتأخر في تشكيل تحالف حرب وحصار ضد اليمن".