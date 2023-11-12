إيران تعلن التحفظ على بعض بنود القمة العربية الإسلامية

إيران (إسلام تايمز) - أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الأحد، إن طهران تتحفظ على بعض بنود البيان الختامي الخاص بالقمة العربية الإسلامية التي انعقدت أمس في العاصمة الرياض بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.