حماس: العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات

فلسطين (إسلام تايمز) - أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الأحد، أن عدم محاسبة إسرائيل على جريمة قصف المستشفى المعمداني شجعها على ارتكاب المزيد من مجازر المشافي، مشدداً على أن "العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات".