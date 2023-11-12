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الأحد 12 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:27

حماس: العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات

حماس: العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات
وقال حمدان في تصريحات صحفية رصدها مراسل موقع "إسلام تايمز"، إن "الاحتلال يضع المستشفيات هدفاً مباشراً لقصف الطائرات واستهدف مدرسة للأنروا اليوم، ونحيي الأطقم الطبية على رفضها مغادرة المستشفيات وإصرارها على الاستمرار في أداء عملها رغم تهديدات الاحتلال".

وحمل حمدان الإدارة الأمريكية ورئيسها ووزير خارجيتها المسؤولية على جريمة الاحتلال الذي يستخدم الأسلحة الأمريكية، مبيناً أن "مئات الآلاف لا يزالون في مدينة غزة وصمودهم مع المقاومة يقصر من عمر الاجتياح الإسرائيلي و الاحتلال يهدد حياة الأطفال حديثي الولادة في مشفى الشفاء".

وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني الشهر الماضي الأمر الذي أوقع قرابة 500 شهيد فضلاً عن مئات الجرحى من المرضى.

وقال القيادي في حركة حماس أن "المجازر المستمرة محاولة من إسرائيل لاستعادة صورة جيش الاحتلال قبل السابع من أكتوبر كجيش لا يقهر".

وتابع "مستشفى الشفاء هدف مدني والعدو الصهيوني يشن حربا نفسية ويحاول التظاهر بأن هذا المستشفى هدف عسكري، ونقول للعدو المحتل وقياداته المجرمة إن قصف المستشفيات جريمة همجية سيعاقبكم عليها مقاتلو القسام".
رقم : 1095181
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