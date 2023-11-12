اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل

وقالت التقارير إن "مجموعة الهاكرز التابعة لأبناء صعدة (اليمن) اخترقت البنية التحتية لمراكز تخزين اللحوم (التبريد) التابعة لشركة Cowboysfarm في الأراضي المحتلة وعطلتها".



وبحسب الوثائق التي نشرتها هذه المجموعة، فقد تم إغلاق جميع مخازن التبريد التابعة لهذه الشركة في اليوم الأخير من عطلة نهاية الأسبوع، مما تسبب في تعفن حوالي 40 طناً من اللحوم.



وخاطبت مجموعة القراصنة "أبناء صعدة" التي تم إنشاؤها حديثا الإسرائيليين في بيانها: إن العالم لن ينسى أبدا الأيام التي هاجم فيها المقاتلون الأمريكيون والإسرائيليون مدننا. نحن الشعب اليمني ذقنا جرائمكم مثل الشعب الفلسطيني. نحن نقف إلى جانبكم حتى النهاية.