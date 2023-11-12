الصفحة الرئيسية
0
الأحد 12 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:33

اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل

اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل
وقالت التقارير إن "مجموعة الهاكرز التابعة لأبناء صعدة (اليمن) اخترقت البنية التحتية لمراكز تخزين اللحوم (التبريد) التابعة لشركة Cowboysfarm في الأراضي المحتلة وعطلتها".

وبحسب الوثائق التي نشرتها هذه المجموعة، فقد تم إغلاق جميع مخازن التبريد التابعة لهذه الشركة في اليوم الأخير من عطلة نهاية الأسبوع، مما تسبب في تعفن حوالي 40 طناً من اللحوم.

وخاطبت مجموعة القراصنة "أبناء صعدة" التي تم إنشاؤها حديثا الإسرائيليين في بيانها: إن العالم لن ينسى أبدا الأيام التي هاجم فيها المقاتلون الأمريكيون والإسرائيليون مدننا. نحن الشعب اليمني ذقنا جرائمكم مثل الشعب الفلسطيني. نحن نقف إلى جانبكم حتى النهاية.
رقم : 1095182
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل
اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل
حماس: العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات
حماس: العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات
12 تشرين الثاني 2023
إيران تعلن التحفظ على بعض بنود القمة العربية الإسلامية
إيران تعلن التحفظ على بعض بنود القمة العربية الإسلامية
12 تشرين الثاني 2023
أنصار الله: نأسف لعجز القمة العربية الإسلامية عن إتخاذ موقف ينتصر غزة
أنصار الله: نأسف لعجز القمة العربية الإسلامية عن إتخاذ موقف ينتصر غزة
12 تشرين الثاني 2023
سوات الجزيرة العربية تعلن قصف ايلات المحتلة
سوات الجزيرة العربية تعلن قصف ايلات المحتلة
12 تشرين الثاني 2023
أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية
أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية
11 تشرين الثاني 2023
لقاء يجمع الرئيس المصري بنظيره الإيراني في السعودية
لقاء يجمع الرئيس المصري بنظيره الإيراني في السعودية
11 تشرين الثاني 2023
السيد نصر الله: عمليات المقاومة العراقية واليمنية تعبر عن شجاعة لافتة
السيد نصر الله: عمليات المقاومة العراقية واليمنية تعبر عن شجاعة لافتة
11 تشرين الثاني 2023
الرئيس العراقي: الاحتلال بجريمة لإخراج الفلسطينيين من ديارهم
الرئيس العراقي: الاحتلال بجريمة لإخراج الفلسطينيين من ديارهم
11 تشرين الثاني 2023
السيد نصر الله: ثقافة المقاومة تعاظمت ووحشية إسرائيل تتزايد في غزة
السيد نصر الله: ثقافة المقاومة تعاظمت ووحشية إسرائيل تتزايد في غزة
11 تشرين الثاني 2023
الرئيس الإيراني: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا بشأن فلسطين وأمريكا دخلت الحرب
الرئيس الإيراني: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا بشأن فلسطين وأمريكا دخلت الحرب
11 تشرين الثاني 2023
إعلام العدو: نصر الله لم يستخدم جميع أوراقه بعد
إعلام العدو: نصر الله لم يستخدم جميع أوراقه بعد
11 تشرين الثاني 2023
طوفان الأقصى.. استباحة المستشفيات وقصف النازحين في غزة
طوفان الأقصى.. استباحة المستشفيات وقصف النازحين في غزة
11 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني