أوستن: نفذنا ضربات على مواقع لجماعات متحالفة مع إيران في سوريا

وقال لويد أوستن أن "الضربات تأتي ردا على هجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا، وشملت منشأة تدريب ومنزلا آمنا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا".



وأضاف "الرئيس بايدن ليست لديه أولوية أهم من سلامة الجنود الأمريكيين"، منوهاً أن "الرئيس بايدن أصدر أمر هجوم اليوم لتوضيح أن أمريكا ستدافع عن نفسها وجنودها ومصالحها".



وفي سياق متصل، قال مصدر ميداني لفضائية الميادين، أن "الرد على العدوان الأميركي في سوريا سيكون سريعاً بتكثيف ضربات المقاومة على القواعد الأميركية".



فيما أفادت تقارير صحفية عن استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بعدد من الصواريخ.



وقال مصدر مطلع إنه "على الأرجح فإنَّ المقاومة السورية هي التي نفذت هجومًا دكّ القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، وليس من الواضح إذا كان هجومًا مزدوجًا عراقيًا وسوريًا ضد القاعدة".