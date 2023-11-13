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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:20
انفجارات تدوي في أكبر قاعدة أمريكية في سورية
وجاء ذلك بعد تنفيذ الاحتلال الامريكي غارتين جديدتين في منطقة البوكمال و قرب جسر الميادين شرق دير الزور.
وقال مصدر ميداني ان الرد على العدوان الأميركي في سوريا سيكون سريعاً بتكثيف ضربات المقاومة على القواعد الأميركية.
مصدر :
وكالات
رقم :
1095263
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