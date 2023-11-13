انفجارات تدوي في أكبر قاعدة أمريكية في سورية

وجاء ذلك بعد تنفيذ الاحتلال الامريكي غارتين جديدتين في منطقة البوكمال و قرب جسر الميادين شرق دير الزور.



وقال مصدر ميداني ان الرد على العدوان الأميركي في سوريا سيكون سريعاً بتكثيف ضربات المقاومة على القواعد الأميركية.