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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:26

حماس باقية والمقاومة ستصبح أقوى والقتل يقابله قتل

حماس باقية والمقاومة ستصبح أقوى والقتل يقابله قتل
وأكد السيد هاشم صفي الدين، في كلمة له خلال إحياء ذكرى شهيدات مجزرة عيناتا والذي أقيم في مجمع المجتبى (عليه السلام) في الضاحية الجنوبية لبيروت الاحد ان “المقاومة مستمرة وهي حاجة وضرورة والسلاح باقٍ في أيدينا لمواجهة العدو الذي لا يمكن الاطمئنان له”.

ولفت السيد صفي الدين الى أن “المقاومة هي الآن في موقع الفعل والعمل وستبقى موجودة لحماية الوطن وشعبنا وما يحصل في غزة يؤكد أنه لا يمكن الركون إلى أي قوة في العالم للحماية”، واضاف “أننا في مواجهة عدو لا يعرف أي قيم خاصة ان لديه الغطاء السياسي من الولايات المتحدة لممارسة عدوانه من قتل واستهداف لكل شيء في غزة”.

وقال السيد صفي الدين إن “تجربة غزة أتثبت أنّ العمل المقاوم هو الأجدى ونردّ على العدو بتأكيد أننا سنعمل على تحسين مقدراتنا الصاروخية”، وتابع “يتوهم العدو ويخطئ إن كان يعتقد أنه يمكنه القضاء على حماس أو غيرها من فصائل المقاومة”، وشدد على أن “المقاومة ازدادت وجودا وقوة وتعاظمت وما يحصل في غزة هو إعادة من قبل العدو لتجربة بائدة”،و أكد ان “حماس ستبقى والمقاومة ستبقى والمباني والمستشفيات ستعود أفضل مما كانت والمقاومة ستصبح أقوى لأنها حقيقية”.
مصدر : وكالات
رقم : 1095265
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