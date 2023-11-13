قصف قاعدة اخرى للجيش الأميركي شرق سوريا

وافادت مصادر سورية بان المقاومة الشعبية قصفت القاعدة الأميركية بـ 15 صاروخا وصلت لأهدافها وأدت لانفجارات عنيفة في القاعدة شرقي سوريا.



وافادت المصادر بان الاستهداف جاء رداً على العدوان الأميركي على مدينتي الميادين والبوكمال شرقي دير الزور.



كما اكدت على تحقيق إصابات دقيقة في الاستهدافات وأعمدة الدخان تتصاعد من داخل القاعدة الأميركية في حقل كونيكو.



وتحركت طائرات مروحية أميركية من قاعدة كونيكو بعد القصف بأقل من 10 دقائق ما يرجح أن تكون نقلت جرحى.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، سقطت قذائف صاروخية في قاعدة حقل "العمر" شرقي دير الزور الذي يعد أكبر القواعد الأمريكية في سورية.



وجاء ذلك بعد تنفيذ الاحتلال الامريكي غارتين جديدتين في منطقة البوكمال و قرب جسر الميادين شرق دير الزور.



وقال مصدر ميداني ان الرد على العدوان الأميركي في سوريا سيكون سريعاً بتكثيف ضربات المقاومة على القواعد الأميركية.