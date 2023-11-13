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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:34

الصحة العالمية: الوضع في مستشفى الشفاء بغزة خطير جدا

الصحة العالمية: الوضع في مستشفى الشفاء بغزة خطير جدا
ونشر غيبريسوس تغريدة على منصة "إكس"، جاء فيها: "الوضع خطير جدا، لقد مرت 3 أيام بدون كهرباء وبدون ماء وإنترنت ضعيف للغاية مما أثر بشدة على قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية".

وأضاف: "أدى إطلاق النار المستمر والتفجيرات في المنطقة إلى تفاقم الظروف، ومن المؤسف أن عدد الوفيات بين المرضى ارتفع بشكل ملحوظ".

وأضاف غيبريسوس: "لا يمكن للعالم أن يقف صامتا بينما تتحول المستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذا آمنا، إلى مشاهد للموت والدمار".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة.

وأكدت أنه "مع استمرار ظهور تقارير مروعة عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة، فإننا نفترض أن من نتعامل معهم هناك انضموا إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من المنطقة".

ويواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية، وقصف المستشفيات والمدارس في القطاع.
مصدر : وكالات
رقم : 1095270
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