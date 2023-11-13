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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:06

حزب الله: ‘‘إسرائيل‘‘ تعرف أننا لم نستخدم كافة أوراقنا بعد

حزب الله: ‘‘إسرائيل‘‘ تعرف أننا لم نستخدم كافة أوراقنا بعد
وفي كلمة له بمناسة "يوم الشهيد"، قال محمد رعد: "موقفنا مما يجري في غزة أعلناه وأكدناه رفضا وإدانة وشجبا واستنكارا ومقاومة، دفاعا عن المظلومين وضغطا على المعتدين حماية لوطننا، وندفع الثمن تضحيات غالية وأرواحا ودماء ونقدم سبعين قمرا على مذبح الشهادة، إنما لندفع العدوان ونقول للعالم لا يكفي أن تقولوا للمعتدي توقف، بل يجب أن تلزموه بالتوقف".

وأضاف رعد: "على العدو الإسرائيلي أن يتوقف، لا بفعل خطاباتنا، بل بفعل دمائنا، وسيتوقف هذا العدو عن عدوانه، وهو يعرف أننا لم نستخدم بعد أوراقنا، وما لدينا يردعه بمجرد أن يعرفه".

وأردف: "وإذا ظن هذا العدو أن الدعم الدولي والغطرسة الدعائية التي تحضنه وتروج لعدوانه تنفعه في مواجهة أبطالنا ومجاهدينا الذين انبروا ليحموا بلدنا، فهذا العدو سيكون حساب قمحه لا ينطبق على حساب بيدره على الإطلاق".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الأحد استهداف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
مصدر : وكالات
رقم : 1095281
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