الحرب ضد ‘‘حماس‘‘ يكلف ‘‘اسرائيل‘‘ 260 مليون دولار يوميا

وأوضحت بلومبرغ أن عجز ميزانية "اسرائيل" في أكتوبر زاد بأكثر من سبعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.



كما أشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد بدفع "أي تكلفة اقتصادية ستترتب عن هذه الحرب".



وقد انخفضت احتياطيات "إسرائيل" الدولية بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، في ظل سعي البنك المركزي الإسرائيلي للدفاع عن الشيكل بعد بدء الحرب على قطاع غزة.



وأفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن بيانات المركزي الإسرائيلي، بأن الاحتياطيات تراجعت بمقدار 7.3 مليار دولار أو بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهذا أدنى مستوى في نحو عام.



وكان بنك "إسرائيل" قد أعلن في وقت سابق عن حزمة دعم بقيمة 45 مليار دولار بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 7 أكتوبر 2023، وتعهد ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية وتقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات لدعم الشيكل.



ولا يزال الشيكل عند أضعف مستوى منذ 2012، كما أن تكلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر ارتفعت، كذلك تراجعت الأسهم والسندات الإسرائيلية بشدة مع خشية التجار من تصاعد الحرب لتصبح صراعا إقليميا.