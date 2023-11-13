الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:50

الحرب ضد ‘‘حماس‘‘ يكلف ‘‘اسرائيل‘‘ 260 مليون دولار يوميا

الحرب ضد ‘‘حماس‘‘ يكلف ‘‘اسرائيل‘‘ 260 مليون دولار يوميا
وأوضحت بلومبرغ أن عجز ميزانية "اسرائيل" في أكتوبر زاد بأكثر من سبعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

كما أشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد بدفع "أي تكلفة اقتصادية ستترتب عن هذه الحرب".

وقد انخفضت احتياطيات "إسرائيل" الدولية بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، في ظل سعي البنك المركزي الإسرائيلي للدفاع عن الشيكل بعد بدء الحرب على قطاع غزة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن بيانات المركزي الإسرائيلي، بأن الاحتياطيات تراجعت بمقدار 7.3 مليار دولار أو بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهذا أدنى مستوى في نحو عام.

وكان بنك "إسرائيل" قد أعلن في وقت سابق عن حزمة دعم بقيمة 45 مليار دولار بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 7 أكتوبر 2023، وتعهد ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية وتقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات لدعم الشيكل.

ولا يزال الشيكل عند أضعف مستوى منذ 2012، كما أن تكلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر ارتفعت، كذلك تراجعت الأسهم والسندات الإسرائيلية بشدة مع خشية التجار من تصاعد الحرب لتصبح صراعا إقليميا.
مصدر : وكالات
رقم : 1095294
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
13 تشرين الثاني 2023
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
13 تشرين الثاني 2023
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
13 تشرين الثاني 2023
أهداف أمريكا و‘‘إسرائيل ‘‘من اللعب بورقة الهدنة المؤقتة
أهداف أمريكا و‘‘إسرائيل ‘‘من اللعب بورقة الهدنة المؤقتة
13 تشرين الثاني 2023
اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل
اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل
12 تشرين الثاني 2023
حماس: العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات
حماس: العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات
12 تشرين الثاني 2023
إيران تعلن التحفظ على بعض بنود القمة العربية الإسلامية
إيران تعلن التحفظ على بعض بنود القمة العربية الإسلامية
12 تشرين الثاني 2023
أنصار الله: نأسف لعجز القمة العربية الإسلامية عن إتخاذ موقف ينتصر غزة
أنصار الله: نأسف لعجز القمة العربية الإسلامية عن إتخاذ موقف ينتصر غزة
12 تشرين الثاني 2023
سوات الجزيرة العربية تعلن قصف ايلات المحتلة
سوات الجزيرة العربية تعلن قصف ايلات المحتلة
12 تشرين الثاني 2023
أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية
أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية
11 تشرين الثاني 2023
لقاء يجمع الرئيس المصري بنظيره الإيراني في السعودية
لقاء يجمع الرئيس المصري بنظيره الإيراني في السعودية
11 تشرين الثاني 2023
السيد نصر الله: عمليات المقاومة العراقية واليمنية تعبر عن شجاعة لافتة
السيد نصر الله: عمليات المقاومة العراقية واليمنية تعبر عن شجاعة لافتة
11 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار