المشافي في غزة تفقد قدرتها على إجراء العمليات الجراحية

وأضاف اشرف القدرة، أن الوضع في محيط المستشفى "ساحة حرب"، مشيراً إلى أن الظروف التي يعيشها المرضى في المجمع "لا يمكن وصفها".



وأردف القول "الجثث مكدسة في مستشفى الشفاء وأمامه ولا تجد من يدفنها".



وذكر المتحدث باسم الصحة: أن المستشفى يشهد الإعلان بشكل متتابع عن حالات وفاة جديدة نتيجة عدم القدرة على إجراء العمليات الجراحية أو حتى توفير الأكسجين لمن يحتاجونه، أو توفير التدفئة في حاضنات الأطفال.



وقال إن الجيش الإسرائيلي "يُطلق النار باتجاه أي جسم يمكن أن يتحرك" في محيط المستشفى.



وأوضح أن المؤسسات الدولية العاملة في المجال الصحي مثل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر و كذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) "كلها غير قادرة على فعل شيء وفقدت قدرتها على العمل".



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني،خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة لنفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.



وقالت الجمعية في بيان، إن الطواقم الطبية "تبذل الآن قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى حتى ولو بالطرق التقليدية وفي ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء".