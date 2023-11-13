سرايا القدس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع العدو

وافادت وكالة فلسطين اليوم ان سرايا القدس، اعلنت يوم الأحد، استهداف آليات وجنود العدو في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



وقالت السرايا، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية في محاور التقدم غرب مدينة غزة، مؤكدة أن مجاهديها تمكنوا من إعطاب عدة آليات باستخدام عبوات العمل الفدائي.



واستمر العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة يوم امس لليوم الـ(37) على التوالي، بارتكاب أبشع المجازر الدموية على مرأى ومسمع العالم، ضاربًا بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والإنسانية والحقوقية، ليخلف ما يزيد عن 11 آلاف شهيد، ونحو 29 آلف جريح، ناهيك على الدمار الكبير في البنية التحتية والمباني السكنية.ّ