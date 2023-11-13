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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:01

تنفيذ حكم الاعدام بحق 3 إرهابيين قاموا بتفجيرات في مدينة زاهدان

تنفيذ حكم الاعدام بحق 3 إرهابيين قاموا بتفجيرات في مدينة زاهدان
وقال حجة الاسلام والمسلمين مصطفوي نيا ان هؤلاء الارهابيين الثلاثة الذين نفذت بحقهم عقوبة الاعدام صباح اليوم الاثنين ينتمون لزمرة " جيش العدل" الارهابية ( تسمى في ايران بـ جيش الظلم) وتم اكتشاف معدات تستخدم في العمليات التفجيرية في منزل احدهم بالاضافة الى شحنة تفجيرية، وقد اعترف هؤلاء الارهابيون بتعاونهم وارتباطهم مع زمرة "جيش العدل" الارهابية وتلقيهم لتدريبات عسكرية ونقلهم واخفائهم لمعدات تستخدم لصنع المتفجرات ، كما اعترفوا بمسؤوليتهم عن تنفيذ عميليتين تفجيريتين في مدينة زاهدان ومحاولة فاشلة لتنفيذ هجوم تفجيري في مدينة زابل، وعمليتين تفجيريتين ايضا استهدفتا مخفرا للشرطة في زاهدان.

واوضح بأن جميع مراحل محاكمة هؤلاء الارهابيين جرت بحضور محامي الدفاع وقد رفضت محكمة الاستئناف طلب اعادة النظر بالحكم الصادر بحقهم كما فعلت ذلك المحكمة العليا ايضا ، وقد نفذت اليوم عقوبة الاعدام بحقهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1095302
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