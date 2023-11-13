العميد حاجي زادة: إيران في ذروة الاقتدار ولا يمكن لأحد أن يهددنا

وقال العميد حاجي زادة، في تصريحه اليوم الاثنين على هامش مؤتمر إحياء ذكرى "الشهيد حسن طهراني مقدم" في جامعة الشهيد رجائي ، ردا على سؤال حول الوضع في المنطقة: اليوم أصبحت قضية غزة قضية عالمية، والشعوب في جميع القارات تلاحظ اليوم عمق إجرام الكيان الصهيوني الذي تحدث به الإمام الراحل والمسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ اكثر من أربعين عاماً.



واضاف: ربما تعرض المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الماضي لانتقادات انه لماذا يتحدثون عن الكيان الصهيوني بهذه الطريقة، لكن الآن اتضحت للجميع حقيقة ان الصهاينة قتلة أطفال وعمق الجرائم التي يرتكبونها، وهم لن يدوموا طويلاً.



واعتبر العميد حاجي زاده، انتصار المقاومين الفلسطينيين بانه انتصار استراتيجي كبير، وقال: ان هذا الانتصار لا يتبدد بإجراءات تكتيكية وعمليات إجرامية وقتل الأطفال، والمقاومون منتصرون بالمطلق وسيرى العالم أجمع هذا الامر.



وردا على سؤال حول رد إيران على توسع نطاق الحرب ليشمل لبنان وحزب الله، قال قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الاسلامية: الحرب اليوم متوسعة ولبنان داخلة في الاشتباكات. ومن الممكن أن تتفاقم حدة الاشتباكات أكثر مما هي عليه الان، فالمستقبل غامض للغاية، لكن إيران مستعدة لجميع الظروف.



كما قال العميد حاجي زادة عن تهديد أميركا لإيران: الأميركيون لا يهددون إيران. وفي مراسلاتهم، كانت أحياناً تتم 3 مراحل من المراسلات مع إيران في ليلة واحدة، وكل هذه المراسلات تتم بلغة التمني والرجاء.



واكد قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية: إيران ليست في وضع بحيث يريد أحد تهديدها، نحن في ذروة الاقتدار وأعددنا أنفسنا لجميع الظروف.



وردا على سؤال حول اللواء الشهيد حسن طهراني مقدم، المؤسس للقدرات الصاروخية الايرانية، قال العميد حاجي زادة: ان الشهيد طهراني مقدم كان يتمتع بثلاث صفات للمدير والقائد المقدام، اذ كان مخلصًا وثوريًا وفعالًا.



وأضاف: اليوم، لو تمتع المدراء بهذه الصفات الثلاث، يمكنهم تحقيق النجاح في جميع المجالات، العسكرية والمدنية.



وقال العميد حاجي زادة: مثلما قال سماحة قائد الثورة حول انموذج الإدارة لدى الشهيد طهراني مقدم، هو انه لم يدرس الإدارة، لكنه كان يتمتع بقدرة طبيعية على الادارة، فإذا توفرت هذه الصفات في اختيار المدراء، يمكننا التغلب على المشاكل.