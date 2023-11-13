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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:19

طهران : يجب محاكمة الكيان الصهيوني وداعميه لجرائمهم في غزة

طهران : يجب محاكمة الكيان الصهيوني وداعميه لجرائمهم في غزة
وقال ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين: نأمل أن الدول التي منعت وقف الحرب وجرائم الکیان الصهيوني في غزة أن تسمح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقيام بواجبه في إحلال السلام في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: بحسب وسائل إعلام، قال مسؤول في الصليب الأحمر العالمي إننا نشهد كارثة رهيبة في غزة کما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وضع مستشفى الشفاء شمال غزة مثیر للقلق ، وقالت إنها فقدت الاتصال بهذا المستشفى.

وأضاف: إن الإدارة الأمريكية تدعم الکیان الصهيوني بشكل كامل. وهذا الکیان يقصف مستشفيات غزة بوحشية ووقاحة.

وتابع: العالم لا يظهر أي رد فعل رادع ضد هذا الکیان والنتيجة أن مستشفيات غزة تتعرض للعدوان الواحدة تلو الأخرى وينقطع عنها الماء والكهرباء والوقود ويستشهد المرضى المظلومون في تلك المستشفيات.

وقال كنعاني: نأمل أن يعود العالم إلى رشده وألا يسمح باستمرار هذه الجرائم وأن یهتم إلى صرخة استغاثة أهل غزة.

وأكد: أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الجمهورية الإسلامية لحشد الدول العربية والإسلامية ولفت انتباه الرأي العام إلى جرائم الکیان الصهيوني كانت ناجحة.
مصدر : وكالات
رقم : 1095309
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