نقيب الصحافيين الفلسطينيين: لن نسمح بإسكات صوت حرية الإعلام

وقال نزال، اليوم الإثنين، إننا لن نسمح بإسكات الصوت الحر، لافتا إلى الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها الطواقم الصحافية في فلسطين المحتلة، كما أكد وقوع 300 جريمة وانتهاك تعرض لها الجسم الصحافي، إضافة إلى ارتقاء عشرات الشهداء.



وأكد نزال، تضامن النقابة مع شبكة الميادين وموظفيها في فلسطين المحتلة، وذلك بعد أن تباحث كابينت الحرب الإسرائيلي إغلاق مكتب الميادين.



وأضاف: أن الاحتلال يستخدم استراتيجية واضحة وقائمة على سياسة نازية باعتماد الكذب حتى يصبح حقيقة.



وأشار إلى أنه يعتمد هذه السياسية لإسكات كل صوت يواجه هذه الرواية الإسرائيلية ويظهر الحقيقة.



وشدد نقيب الصحافيين الفلسطينيين على أن النقابة تعمل على فضح ممارسات الاحتلال مع الجهات الدولية وبالاضافة إلى توجيه رسالة للأمم المتحدة.