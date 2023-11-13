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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:40

الصحة العالمية: مستشفيات غزة تحولت إلى مكان للموت والدمار

الصحة العالمية: مستشفيات غزة تحولت إلى مكان للموت والدمار
وذكر غيبريسوس على موقع (إكس) أن المنظمة تمكنت من التواصل مع متخصصين في مجال الصحة بمستشفى "الشفاء" في غزة، لافتاً إلى أن المستشفى لا يحتوي على الكهرباء والماء منذ 3 أيام إضافة لانقطاع الإنترنت، ما أثر بشدة على قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية.

وعبّر غيبريسوس عن أسفه لإطلاق النار المستمر في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات بين المرضى بشكل ملحوظ.

وقال:" لا يمكن للعالم أن يقف صامتاً بينما تتحول المستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذاً آمناً، إلى مكان للموت والدمار واليأس".

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته حكومة غزة مراراً.

واتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس الأحد، "إسرائيل" بارتكاب مجزرة داخل مستشفيات قطاع غزة، خصوصاً في مجمع الشفاء الطبي المحاصر.

وقالت الكيلة في بيان صحافي، إن الجيش الإسرائيلي يلقي الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتّم، و"هذا ليس إخلاءً بل طرداً تحت التهديد بالسلاح".

ويواصل جيش الاحتلال هجومه غير المسبوق على غزة، مخلفاً اكثر من 11 ألف شهید وأكثر من 28 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، اضافة الى دمار هائل في الاحياء السكنية والبنية التحتية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
مصدر : وكالات
رقم : 1095314
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