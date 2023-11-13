ايران تصدر معدات عسكرية بقيمة مليار دولار العام الماضي

وعلى هامش مراسم تكريم القائد الشهيد في الحرس الثوري "حسن طهراني مقدم " الذي عقد صباح اليوم الاثنين في جامعة الشهيد رجائي، اضاف نائب وزير الدفاع: قمنا بتصدير معدات عسكرية بقيمة مليار دولار العام الماضي قائلا لم نعد نصنع قطع الغيار فحسب، بل نسير في اتجاه تصنيع احدث المنتجات والمعدات العسكرية في العالم ونأمل أن تكون هذه الإنجازات أكثر اقتدارا و ردعا.



وفي اشارة الى جهود الشهيد طهراني مقدم في صناعة الصواريخ الايرانية، ذكر العميد فرحي بأن الشهيد كان في ايام حياته قبل 17 عاما جاء الى منظمة الصناعات الدفاعية الايرانية واعرب عن نيته الصادقة في صنع الصاروخ الموجه، فأجبته بأننا لا نملك المعرفة بصناعة هذا النوع من الصواريخ، لكنه أصر كثيرا على هذه القضية وقمنا بعمل مشترك سويا حتى وصلنا أخيرا الى هذه التكنولوجيا.



ولفت نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الى أن الشهيد طهراني مقدم كان يبحث عن الاقتدار لمواجهة الأعداء، موضحا بأن القوى المتغطرسة، لا تعرف سوى شريعة الغاب، مؤكدا على أنه يجب أن يكون لدينا الاقتدار لحماية استقلالنا وقدراتنا العسكرية من غطرسة واستكبار هذه القوى.



وصرح العميد فرحي بأن إيران لديها اليوم المئات من امثال الشهيد طهراني مقدم ،وقال: لقد حقق هذا الشهيد النبيل الاقتدار العسكري وأهدى كل الإنجازات العسكرية الثمينة التي حققتها ايران إلى الشعب الإيراني.



وذكر ايضا ان إنجازات الشهيد طهراني مقدم لم تكن موجهة الى المجال العسكري فقط، بل ايضا في مجال الطائرات وبناء السفن، نستفيد من المعرفة والتكنولوجيا الصاروخية التي حققها هذا الشهيد العزيز للوطن.



من جانب اخر اشار العميد فرحي الى العدوان الاسرائيلي على غزة وقال:في هذه الأيام قلوب جميع المسلمين حزينة بسبب الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أهل غزة، وآمل أن نتمكن من التمييز بعقلانية وادراك بين الصواب والخطأ في هذا العصر لمواجهة يزيد العصر.