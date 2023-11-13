الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 14:26

ايران تصدر معدات عسكرية بقيمة مليار دولار العام الماضي

ايران تصدر معدات عسكرية بقيمة مليار دولار العام الماضي
وعلى هامش مراسم تكريم القائد الشهيد في الحرس الثوري "حسن طهراني مقدم " الذي عقد صباح اليوم الاثنين في جامعة الشهيد رجائي، اضاف نائب وزير الدفاع: قمنا بتصدير معدات عسكرية بقيمة مليار دولار العام الماضي قائلا لم نعد نصنع قطع الغيار فحسب، بل نسير في اتجاه تصنيع احدث المنتجات والمعدات العسكرية في العالم ونأمل أن تكون هذه الإنجازات أكثر اقتدارا و ردعا.

وفي اشارة الى جهود الشهيد طهراني مقدم في صناعة الصواريخ الايرانية، ذكر العميد فرحي بأن الشهيد كان في ايام حياته قبل 17 عاما جاء الى منظمة الصناعات الدفاعية الايرانية واعرب عن نيته الصادقة في صنع الصاروخ الموجه، فأجبته بأننا لا نملك المعرفة بصناعة هذا النوع من الصواريخ، لكنه أصر كثيرا على هذه القضية وقمنا بعمل مشترك سويا حتى وصلنا أخيرا الى هذه التكنولوجيا.

ولفت نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الى أن الشهيد طهراني مقدم كان يبحث عن الاقتدار لمواجهة الأعداء، موضحا بأن القوى المتغطرسة، لا تعرف سوى شريعة الغاب، مؤكدا على أنه يجب أن يكون لدينا الاقتدار لحماية استقلالنا وقدراتنا العسكرية من غطرسة واستكبار هذه القوى.

وصرح العميد فرحي بأن إيران لديها اليوم المئات من امثال الشهيد طهراني مقدم ،وقال: لقد حقق هذا الشهيد النبيل الاقتدار العسكري وأهدى كل الإنجازات العسكرية الثمينة التي حققتها ايران إلى الشعب الإيراني.

وذكر ايضا ان إنجازات الشهيد طهراني مقدم لم تكن موجهة الى المجال العسكري فقط، بل ايضا في مجال الطائرات وبناء السفن، نستفيد من المعرفة والتكنولوجيا الصاروخية التي حققها هذا الشهيد العزيز للوطن.

من جانب اخر اشار العميد فرحي الى العدوان الاسرائيلي على غزة وقال:في هذه الأيام قلوب جميع المسلمين حزينة بسبب الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أهل غزة، وآمل أن نتمكن من التمييز بعقلانية وادراك بين الصواب والخطأ في هذا العصر لمواجهة يزيد العصر.
مصدر : وكالات
رقم : 1095344
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
13 تشرين الثاني 2023
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
13 تشرين الثاني 2023
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
13 تشرين الثاني 2023
أهداف أمريكا و‘‘إسرائيل ‘‘من اللعب بورقة الهدنة المؤقتة
أهداف أمريكا و‘‘إسرائيل ‘‘من اللعب بورقة الهدنة المؤقتة
13 تشرين الثاني 2023
اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل
اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل
12 تشرين الثاني 2023
حماس: العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات
حماس: العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات
12 تشرين الثاني 2023
إيران تعلن التحفظ على بعض بنود القمة العربية الإسلامية
إيران تعلن التحفظ على بعض بنود القمة العربية الإسلامية
12 تشرين الثاني 2023
أنصار الله: نأسف لعجز القمة العربية الإسلامية عن إتخاذ موقف ينتصر غزة
أنصار الله: نأسف لعجز القمة العربية الإسلامية عن إتخاذ موقف ينتصر غزة
12 تشرين الثاني 2023
سوات الجزيرة العربية تعلن قصف ايلات المحتلة
سوات الجزيرة العربية تعلن قصف ايلات المحتلة
12 تشرين الثاني 2023
أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية
أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية
11 تشرين الثاني 2023
لقاء يجمع الرئيس المصري بنظيره الإيراني في السعودية
لقاء يجمع الرئيس المصري بنظيره الإيراني في السعودية
11 تشرين الثاني 2023
السيد نصر الله: عمليات المقاومة العراقية واليمنية تعبر عن شجاعة لافتة
السيد نصر الله: عمليات المقاومة العراقية واليمنية تعبر عن شجاعة لافتة
11 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار