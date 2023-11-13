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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:18

الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 10مسيرات أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 10مسيرات أوكرانية
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 160 عسكريا بين قتيل وجريح.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 150 عسكريا.

على محور دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 205 عسكريين وتم تدميرموقعي تحكم بمسيرات (طائرة).

على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 100  فرد وتم تدمير أسلحة غربية.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 40 عسكريا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة غربية.

تم إسقاط 10 مسيرات في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.
رقم : 1095348
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