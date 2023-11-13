المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا قوة ‏مشاة صهيونيّة قرب ثكنة ‏"برانيت"

وفي ما يلي نص البيان الذي صدر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد، في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية، عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاثنين 13-11-2023 ، ‏قوة ‏مشاة صهيونيّة قرب ثكنة ‏برانيت بالصواريخ الموجهة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين ‏قتيل وجريح .‎ ‎

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‏﴿‌‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الإثنين 13-11-2023 م ‎ ‎

‏ 28 ربيع الثاني 1445 هـ

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهدافها قبل ظهر اليوم موقع ‏"الراهب" ‏بالأسلحة المناسبة، محققة فيه إصابات مباشرة.

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وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من ظهر يوم الاثنين 13-11-2023 موقع ‏الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‎ ‎



‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الإثنين 13-11-2023 م ‌‎ ‎

‏ 28 ربيع الثاني 1445 هـ