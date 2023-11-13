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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:55

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا قوة ‏مشاة صهيونيّة قرب ثكنة ‏"برانيت"

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا قوة ‏مشاة صهيونيّة قرب ثكنة ‏"برانيت"
وفي ما يلي نص البيان الذي صدر عن المقاومة الإسلامية:‏  
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ 
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ 
صدق الله العلي العظيم 
 
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد، في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية، عند الساعة 11:00  من قبل ظهر  يوم الاثنين 13-11-2023 ،  ‏قوة ‏مشاة صهيونيّة قرب ثكنة ‏برانيت بالصواريخ الموجهة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين ‏قتيل وجريح .‎ ‎ 
‎ ‎ 
 ‏﴿‌‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏ 
الإثنين 13-11-2023 م  ‎  ‎ 
  ‏   28 ربيع الثاني 1445 هـ
وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهدافها قبل ظهر اليوم موقع ‏"الراهب" ‏بالأسلحة المناسبة، محققة فيه إصابات مباشرة.
‎ 
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية: 
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ 
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ 
صدق الله العلي العظيم 
 
 دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من  ظهر  يوم الاثنين 13-11-2023 موقع ‏الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‎ ‎ 
 
‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏ 
الإثنين 13-11-2023 م  ‌‎  ‎ 
  ‏   28 ربيع الثاني 1445 هـ
رقم : 1095354
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