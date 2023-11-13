المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا قوة ‏مشاة صهيونيّة قرب ثكنة ‏"برانيت"

وفي ما يلي نص البيان الذي صدر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد، في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاثنين 13-11-2023 ، قوة مشاة صهيونيّة قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح .
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الإثنين 13-11-2023 م
28 ربيع الثاني 1445 هـ
وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهدافها قبل ظهر اليوم موقع "الراهب" بالأسلحة المناسبة، محققة فيه إصابات مباشرة.
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من ظهر يوم الاثنين 13-11-2023 موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الإثنين 13-11-2023 م
28 ربيع الثاني 1445 هـ