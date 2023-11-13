الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:04

حماس:اتهامات بوريل قلب للحقائق وغطاءٌ أوروبي لجرائم الاحتلال

حماس:اتهامات بوريل قلب للحقائق وغطاءٌ أوروبي لجرائم الاحتلال
وعدت الحركة في تصريح صحفي أن اتهامات بوريل قلب للحقائق وغطاءٌ أوروبي للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال والمدنيين العزّل، داعيا إياه إلى التراجع فوراً عن تلك التصريحات المشينة واللا إنسانية.

وقالت حماس إن هذه التصريحات الخطيرة تتجاهل كافة الصور والشهادات والحقائق، والتقارير الدولية، التي تؤكد قيام جيش الاحتلال بقتل أكثر من أحد عشر ألفاً من الشهداء، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، عبر استهدافه المتعمّد للمدنيين، في مساكنهم ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات المحمية دولياً، بغرض إرهابهم وتهجيرهم قسراً عن أراضيهم، في جريمة إبادة جماعية، تحدث بالصوت والصورة أمام مرأي ومسمع من العالم.
رقم : 1095365
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
13 تشرين الثاني 2023
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
13 تشرين الثاني 2023
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
13 تشرين الثاني 2023
أهداف أمريكا و‘‘إسرائيل ‘‘من اللعب بورقة الهدنة المؤقتة
أهداف أمريكا و‘‘إسرائيل ‘‘من اللعب بورقة الهدنة المؤقتة
13 تشرين الثاني 2023
اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل
اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل
12 تشرين الثاني 2023
حماس: العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات
حماس: العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات
12 تشرين الثاني 2023
إيران تعلن التحفظ على بعض بنود القمة العربية الإسلامية
إيران تعلن التحفظ على بعض بنود القمة العربية الإسلامية
12 تشرين الثاني 2023
أنصار الله: نأسف لعجز القمة العربية الإسلامية عن إتخاذ موقف ينتصر غزة
أنصار الله: نأسف لعجز القمة العربية الإسلامية عن إتخاذ موقف ينتصر غزة
12 تشرين الثاني 2023
سوات الجزيرة العربية تعلن قصف ايلات المحتلة
سوات الجزيرة العربية تعلن قصف ايلات المحتلة
12 تشرين الثاني 2023
أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية
أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية
11 تشرين الثاني 2023
لقاء يجمع الرئيس المصري بنظيره الإيراني في السعودية
لقاء يجمع الرئيس المصري بنظيره الإيراني في السعودية
11 تشرين الثاني 2023
السيد نصر الله: عمليات المقاومة العراقية واليمنية تعبر عن شجاعة لافتة
السيد نصر الله: عمليات المقاومة العراقية واليمنية تعبر عن شجاعة لافتة
11 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار