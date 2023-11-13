نائب وزير الدفاع الإيراني يعلن عن تصدير معدات عسكرية بقيمة مليار دولار

وعلى هامش مراسم تكريم القائد الشهيد حسن طهراني مقدم، في الحرس الثوري، والذي عقد صباح اليوم الاثنين في جامعة الشهيد رجائي، قال العميد فرحي: "قمنا بتصدير معدات عسكرية بقيمة مليار دولار العام الماضي"، مضيفًا: "لم نعد نصنع قطع الغيار فحسب، بل نسير في اتجاه تصنيع أحدث المنتجات والمعدات العسكرية في العالم، ونأمل أن تكون هذه الإنجازات أكثر اقتدارًا وردعًا".



وفي إشارة إلى جهود الشهيد طهراني مقدم في صناعة الصواريخ الإيرانية، ذكر العميد فرحي أن الشهيد كان يبحث عن الاقتدار لمواجهة الأعداء، موضحًا أن القوى المتغطرسة لا تعرف سوى شريعة الغاب، مؤكدًا أنه يجب أن يكون لدينا الاقتدار لحماية استقلالنا وقدراتنا العسكرية من غطرسة واستكبار هذه القوى.



وشدد العميد فرحي على أن إيران لديها اليوم المئات من أمثال الشهيد طهراني مقدم، وقال: "لقد حقق هذا الشهيد النبيل الاقتدار العسكري، وأهدى كل الإنجازات العسكرية الثمينة التي حققتها إيران إلى الشعب الإيراني".



وذكر أن إنجازات الشهيد طهراني مقدم لم تكن موجهة إلى المجال العسكري فقط، بل أيضًا في مجال الطائرات وبناء السفن، "نستفيد من المعرفة والتكنولوجيا الصاروخية التي حققها هذا الشهيد العزيز للوطن".