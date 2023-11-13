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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:17

ايران تفتح أبواب جامعاتها امام فتيات غزة لمتابعة دراساتهن العليا

ايران تفتح أبواب جامعاتها امام فتيات غزة لمتابعة دراساتهن العليا
خزعلي التي القت كلمة اليوم الاثنين امام ندوة دولية تحت عنوان " المرأة الايرانية ... مشيدة صروح الحضارة في نهضة الترجمة " والتي اقيمت في جامعة همدان (غرب) ان ثلاثة فتيات فلسطينيات من غزة سيمنحن اليوم المنحة الدراسية في جامعة بوعلي سينا ( ابن سينا) وذلك في خطوة رمزية اولى وان الامر سيعمم على باقي الجامعات الايرانية.

وادانت خزعلي المجازر الصهيونية ضد النساء والاطفال الفلسطينيين وقالت بأن صمت ادعياء حقوق الانسان وحقوق المراة وعدم قيامهم بأي فعل رادع او فرض الحظر على الصهاينة او الوقوف في وجههم ، هو مدعاة للاسف.

واشارت الى الادانة الشعبية الواسعة للجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين وقالت بأن على الشعوب ان تنتبه بأن عقد الآمال على المنظمات الدولية لا نتيجة له ويجب عليهم ان يتحركوا بانفسهم كما فعلت المقاومة.

وتابعت خزعلي : ان محور المقاومة اختار الثبات من اجل حفظ كرامته ، وفضل الموت على الذل ، وهذا درس علمه الامام الحسين عليه الصلاة والسلام، للتاريخ.

واشادت خزعلي بصبر ومقاومة نساء غزة وقالت بأنهن من اكثر النساء الصابرات واشدهن مقاومة في التاريخ ، وانهن ارسلن فلذات اكبادهن بشجاعة الى المقاومة.
رقم : 1095370
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