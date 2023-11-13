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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:29

الطوارئ الروسية: مجموعة جديدة من المواطنين الروس تغادر غزة عبر رفح وسط استمرار عمليات الإجلاء

الطوارئ الروسية: مجموعة جديدة من المواطنين الروس تغادر غزة عبر رفح وسط استمرار عمليات الإجلاء
وجاء في بيان الوزارة اليوم الاثنين: "يواصل عناصر وزارة الطوارئ الروسية العمل على معبر رفح وحاليا عبر 98 مواطنا روسيا نقطة التفتيش".

وذكرت السفارة الروسية في القاهرة، أن الرحلة التي تقل المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم عن غزة أمس الأحد والبالغ عددهم 70 مواطنا، أقلعت عصر اليوم الاثنين من مطار القاهرة متوجهة إلى مطار "دوموديدوفا" في موسكو.

وتم تنظيم عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة من قبل وزارة الطوارئ الروسية بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس.

ودخلت أول دفعة من الروس أمس الأحد الأراضي المصرية عبر معبر رفح وشملت 70 مواطنا، منهم 28 طفلا وقدم المختصون الروس جميع المساعدات الطبية اللازمة لهم.

وصرح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، بأن عملية إجلاء المواطنين الروس عن غزة شاقة ولا يزال هناك الكثير يتعين تنفيذه، مشيدا بجهود جيمع الجهات المشاركة في عمليات الإجلاء.
رقم : 1095374
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