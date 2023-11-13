السوداني: ما يحدث في غزة خرق لكل الاتفاقيات والقوانين

وذكر بيان لرئاسة الوزراء اطلع عليه مراسل موقع "إسلام تايمز
"، أن السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مرك روته”.
وأشار السوداني إلى أنّ ما يحدث في غزّة هي جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وخرق واضح لكلّ الاتفاقيات والقوانين التي بدأت بفقدان قيمتها أمام الأرقام المفجعة للضحايا، وهم في غالبيتهم من المدنيين العزّل و نِصفهم من الأطفال، بالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من عمليات تهجير قسري.
وأضاف “المجتمع الدولي والقوى العظمى باتت اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لإيقاف الحرب، وفتح ممرات إنسانية من أجل إيصال الماء والغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين”.
وتابع السوداني “العراق يبذل جهوداً كبيرة للعمل على عدم اتساع دائرة الصراع بالإضافة إلى الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين المتواجدين في القواعد العراقية”.
بدوره، أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن تطلعه للعمل مع الحكومة العراقية في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم ويؤكد تطابق موقف بلاده مع العراق بما يخصّ الحرب في غزّة.