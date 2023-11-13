السوداني: ما يحدث في غزة خرق لكل الاتفاقيات والقوانين

العراق (إسلام تايمز) - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الاثنين، إن ما يحدث في غزّة هي جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وخرق واضح لكلّ الاتفاقيات والقوانين.