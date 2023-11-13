هل قتل نجل الرئيس الإسرائيلي في غزة؟

ويأتي ذلك بالتزامن مع خسائر كبيرة منيت بها القوات البرية الإسرائيلية أثناء توغلها في غزة المحاصرة.



وذكرت ميشال هرتسوغ، في حديث لهيئة البث الإسرائيلية (كان) بحسب ما نقله موقع "تايمز اوف اسرائيل" العبري، أن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة.



وتابعت لنفس المصدر: "لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ فترة، ولكننا لا نزال متفائلين".



وبينما لم تذكر زوجة رئيس الاحتلال الإسرائيلي أي من أبنائها الثلاثة موجود في غزة.



ولرئيس الإحتلال وزوجته ثلاثة أبناء: نوعام، ماتان، وروعي.



وأضاف المصدر: "حتى الآن لم يصدر أي بيان من المقاومة الفلسطينية بشأن مصير نجل هرتسوغ".



وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 40 من جنوده داخل غزة منذ بدء عملياته البرية داخل القطاع قبل أسابيع.



وخدم حاييم هرتسوغ، والد رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، كجنرال في الجيش الإسرائيلي وكان الرئيس السادس للكيان الإسرائيلي. ويشغل مايكل هرتزوغ، شقيق إسحاق هرتزوغ، حاليا منصب سفير الاحتلال لدى الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته صحيفة كليفلاندجويش نيوز.



وأعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، أنها دمرت 10 آليات عسكرية إسرائيلية خلال معارك غرب مدينة غزة. وأوضحت أن ناقلة مدرعة إسرائيلية دمرت بالكامل جراء سقوط قذيفة من طراز "ياسين 105" واشتعلت فيها النيران.



كما استهدفت كتائب القسام أربع آليات عسكرية في المحور الشمالي الغربي لمدينة غزة بقذائف "ياسين 105".