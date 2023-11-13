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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:47

أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة

أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
وذكر أبو عبيدة في تسجيل مصور تابعه مراسل موقع "إسلام تايمز"، "بذل إخواننا في قطر جهودا كبيرة من أجل تحرير أسرى العدو من النساء والأطفال، مقابل إطلاق سراح 200 طفل فلسطيني و75 امرأة في سجون هذا النظام".

وأضاف "العدو يريد إطلاق سراح 100 أسير في غزة، وقد أعلنا للوسطاء أنه بإمكاننا إطلاق سراح الأسرى خلال وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام في غزة، بشرط توقف القتال وإرسال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء قطاع غزة".

وكشف أبوعبيدة "لقد تمكن مجاهدونا خلال 48 ساعة الأخيرة من تدمير 20 آلية عسكرية تدميراً كليا أو جزئيا، ومجاهدونا يواصلون ضربات للعدو بتفجير دباباته ومدرعاته ويدكون حشوداته بقذائف الهاون".

ولفت إلى أن "قوات العدو ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها، وأحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية، والثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع أمتنا من واجبه تجاهها".

وأوضح أبو عبيدة "العدو قتل إحدى أسيراته في قصف على غزة قبل أيام، والعدو طلب الإفراج عن 100 امراة وطفل من محتجزيه في غزة وأخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن أن نفرج عن 50 امرأة وطفلا في غزة".

وتابع "الهدنة للإفراج عن عدد من محتجزين في غزة تتضمن وقف إطلاق نار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع لكن العدو يماطل، واستمرار العدوان البري والبحري والجوي يهدد حياة الأسرى، لن يتحقق لقادة العدو سوى الخيبة والسقوط".
رقم : 1095441
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