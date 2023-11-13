الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:52

السعودية تدين الاستهداف الإسرائيلي لمقر "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"

السعودية تدين الاستهداف الإسرائيلي لمقر "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر لمقر اللجنة القطَرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة، إذ يعد ذلك امتدادا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة".

كما أكدت الوزارة "تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر"، مجددة "مطالبتها بسرعة وضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها وفقا للقانون الدولي الإنساني، لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر".

وقد تعرض مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إلى أضرار كبيرة جراء قصفه.
رقم : 1095444
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
13 تشرين الثاني 2023
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
13 تشرين الثاني 2023
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
13 تشرين الثاني 2023
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
13 تشرين الثاني 2023
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
13 تشرين الثاني 2023
أهداف أمريكا و‘‘إسرائيل ‘‘من اللعب بورقة الهدنة المؤقتة
أهداف أمريكا و‘‘إسرائيل ‘‘من اللعب بورقة الهدنة المؤقتة
13 تشرين الثاني 2023
اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل
اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل
12 تشرين الثاني 2023
حماس: العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات
حماس: العدو المحتل سيعاقب على قصف المستشفيات
12 تشرين الثاني 2023
إيران تعلن التحفظ على بعض بنود القمة العربية الإسلامية
إيران تعلن التحفظ على بعض بنود القمة العربية الإسلامية
12 تشرين الثاني 2023
أنصار الله: نأسف لعجز القمة العربية الإسلامية عن إتخاذ موقف ينتصر غزة
أنصار الله: نأسف لعجز القمة العربية الإسلامية عن إتخاذ موقف ينتصر غزة
12 تشرين الثاني 2023
سوات الجزيرة العربية تعلن قصف ايلات المحتلة
سوات الجزيرة العربية تعلن قصف ايلات المحتلة
12 تشرين الثاني 2023
أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية
أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية
11 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار