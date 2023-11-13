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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 23:04

العراق يهاجم الكيان الصهيوني بعد استهداف مقر إعادة إعمار غزة

العراق يهاجم الكيان الصهيوني بعد استهداف مقر إعادة إعمار غزة
وجددت الوزارة، تأكيدها على لسان المتحدث باسمها أحمد الصحاف، وفق بيان تلقاه مراسل موقع "إسلام تايمز"، تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء غزّة، مطالبة بوقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها، التي تعدُّ انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدوليّ والإنسانيّ.

وطالبت مجلس الأمن وللمجتمع الدوليّ بـ"تحمُّل مسؤولياتهم ووضع حدٍّ لهذه الانتهاكات التي تجاوزت بصورها وآثارها التدميريَّة، حدود الوصف، بحسب البيان.

وجددت وزارة الخارجية العراقية، دعمها ومساندتها للجُهُود الراميَّة إلى وقف هذه الإنتهاكات، وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المُتحدة ومبادئه، ومن موقع الإلتزام بحقِّ شعب فلسطين بتقرير مصيره.
رقم : 1095448
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