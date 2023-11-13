العراق يهاجم الكيان الصهيوني بعد استهداف مقر إعادة إعمار غزة

العراق (إسلام تايمز) - أدانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، يوم الاثنين، بأشدِّ العبارات إستمرار إسرائيل، إنتهاك القانون الدوليّ في فلسطين، وآخرها قصف مقرّ اللجنة القطريَّة لـ"إعادة إعمار غزّة".