قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة

فلسطين (إسلام تايمز) - قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، إنه " لا دليل لدى الاحتلال بشأن اتهاماته الكاذبة بشأن المستشفيات"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة من أجل استمرار عدوانه بأبشع الصور والطرق".