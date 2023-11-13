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الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 ساعة 23:21

قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة

قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة
وأوضح خليل الحية في مقابلة تلفزيونية تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز"، أن "الاحتلال يعيد تقديم مقترحات بعد أن نوافق على مسودة اتفاق ويريد الفصل بين الأجانب والإسرائيليين".

ولفت إلى أن "حديث الاحتلال عن وجود مسلحين بمستشفى الرنتيسي ادعاء كاذب، وما يعطل المضي في هدنة إنسانية هو مماطلة الاحتلال"، مشدداً على أن "الاحتلال لا يريد أن يبرم هدنة يتم بموجبها إدخال المساعدات لغزة".

وبين القيادي في حركة حماس أن "الاحتلال يعيد تقديم مقترحات في كل مرة نوافق فيها على مسودة اتفاق ويريد الفصل بين الأجانب والإسرائيليين"، منوهاً أنه "ندين ونستنكر استهداف مقر اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في غزة".

وطالب خليل الحية الاحتلال الابتعاد عن المراوغة وكسب الوقت بشأن التوصل لصفقة للإفراج عن المحتجزين.

وكان المتحدث باسم جيش الكيان الغاصب أن "قمنا بتوثيق أدلة تثبت أن حماس تستخدم المستشفيات أداة للحرب"، مضيفاً "عثرنا أسفل مستشفى الرنتيسي على وسائل قتالية وأحزمة ناسفة وغرفة عمليات لحماس".
رقم : 1095449
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