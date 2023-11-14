الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:17

العميد حاجي زادة: اليمن أربك الجبهات الصهيونية

العميد حاجي زادة: اليمن أربك الجبهات الصهيونية
ونقلت شبكة المسيرة اليمنية ان العميد علي حاجي زادة قال في تصريح لمراسلها في طهران يوم الاثنين: إن أنصار الله سيصبحون أقوى يوما بعد يوم وما قامت به لإسناد غزة هو محط تقدير واحترام، مردفا لقد صنع أنصار الله قدرات عظيمة خلال مدة وجيزة وها هم اليوم يستعملون قدراتهم بشكل جيد.

وخلص حاجي زادة إلى أن اليمنيين بدأوا بإرباك الجبهات الصهيونية وخطواتهم القادمة ستكون من وجهة نظر أقوى وأهم.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، في الثامن من نوفمبر الحالي، إسقاط طائرة أمريكية معادية من نوع MQ9 في أجواء المياه الإقليمية اليمنية.

وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية أن الطائرة الأمريكية كانت تقوم بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، في إطار الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الطائرة الأمريكية تم إسقاطها بصاروخ أرض-جو مناسب، مؤكدًا حق القوات المسلحة اليمنية المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية.

وشدد البيان على أن التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني.

كما قامت القوات المسلحة اليمنية ببث مشاهد لأسقاط الطائرة الأمريكية المعادية أثناء قيامها بأعمال عدائية وتجسسية في أجواء المياه الإقليمية اليمنية.

وجاء إسقاط الطائرة الأمريكية في سياق استمرار المواجهة بين اليمن والكيان الإسرائيلي، حيث نفذت القوات المسلحة اليمنية خلال الأسابيع الماضية سلسلة من العمليات العسكرية ضد أهداف صهيونية في الأراضي المحتلة الفلسطينية.
مصدر : وكالات
رقم : 1095517
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية
14 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وعرقلة جهود إطلاق سراح الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وعرقلة جهود إطلاق سراح الأسرى
14 تشرين الثاني 2023
العراق يبث اعترافات جاسوسة إسرائيلية حاولت إحداث اقتال بين الشيعة
العراق يبث اعترافات جاسوسة إسرائيلية حاولت إحداث اقتال بين الشيعة
13 تشرين الثاني 2023
قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة
قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة
13 تشرين الثاني 2023
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
13 تشرين الثاني 2023
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
13 تشرين الثاني 2023
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
13 تشرين الثاني 2023
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
13 تشرين الثاني 2023
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
13 تشرين الثاني 2023
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
13 تشرين الثاني 2023
أهداف أمريكا و‘‘إسرائيل ‘‘من اللعب بورقة الهدنة المؤقتة
أهداف أمريكا و‘‘إسرائيل ‘‘من اللعب بورقة الهدنة المؤقتة
13 تشرين الثاني 2023
اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل
اختراق أكبر شركة لتوزيع اللحوم في إسرائيل
12 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية
‘‘إسرائيل‘‘ وعرقلة جهود إطلاق سراح الأسرى
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي