العميد حاجي زادة: اليمن أربك الجبهات الصهيونية

ونقلت شبكة المسيرة اليمنية ان العميد علي حاجي زادة قال في تصريح لمراسلها في طهران يوم الاثنين: إن أنصار الله سيصبحون أقوى يوما بعد يوم وما قامت به لإسناد غزة هو محط تقدير واحترام، مردفا لقد صنع أنصار الله قدرات عظيمة خلال مدة وجيزة وها هم اليوم يستعملون قدراتهم بشكل جيد.



وخلص حاجي زادة إلى أن اليمنيين بدأوا بإرباك الجبهات الصهيونية وخطواتهم القادمة ستكون من وجهة نظر أقوى وأهم.



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، في الثامن من نوفمبر الحالي، إسقاط طائرة أمريكية معادية من نوع MQ9 في أجواء المياه الإقليمية اليمنية.



وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية أن الطائرة الأمريكية كانت تقوم بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، في إطار الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي.



وأضاف البيان أن الطائرة الأمريكية تم إسقاطها بصاروخ أرض-جو مناسب، مؤكدًا حق القوات المسلحة اليمنية المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية.



وشدد البيان على أن التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني.



كما قامت القوات المسلحة اليمنية ببث مشاهد لأسقاط الطائرة الأمريكية المعادية أثناء قيامها بأعمال عدائية وتجسسية في أجواء المياه الإقليمية اليمنية.



وجاء إسقاط الطائرة الأمريكية في سياق استمرار المواجهة بين اليمن والكيان الإسرائيلي، حيث نفذت القوات المسلحة اليمنية خلال الأسابيع الماضية سلسلة من العمليات العسكرية ضد أهداف صهيونية في الأراضي المحتلة الفلسطينية.