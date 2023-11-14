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الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:21

سفير إيران لدى الأمم المتحدة يحذر من خطورة الأسلحة النووية الإسرائيلية

سفير إيران لدى الأمم المتحدة يحذر من خطورة الأسلحة النووية الإسرائيلية
وقال ايرواني في كلمة القاها امام مؤتمر " شرق اوسط خال من الاسلحة النووية وباقي اسلحة الدمار الشامل " في نيويورك مساء الاثنين بالتوقيت المحلي ان وجود اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط والعالم يشكل خطرا على البشرية، حيث تستخدم للابتزاز في اغلب الاحيان ، وهناك حاجة ملحة على الصعيد الدولي للاهتمام بمخاطر الانتشار المحتمل للاسلحة النووية ووضعها بالاشتراك مع الآخرين من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو.

واضاف ايرواني انه نظرا الى الجرائم الاخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط ، فاننا نعبر عن قلقنا ازاء سياسة الغموض النووي الصهيوني واحتمال استخدام اسلحة الدمار الشامل في حرب غزة أو في الاماكن الاخرى ، واذا لم يتم التصدي لذلك الآن، فان بقاء القدرات النووية الصهيونية قيد الكتمان والسرية، يشكل تهديد كبيرا لاستقرار المنطقة وان ايران تطالب باجراء فوري للبت في هذا الموضوع.

وتابع ايرواني: في هذه المرحلة الحساسة فان جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من السلاح النووي، ضرورة فورية اكثر من أي وقت مضى ، ويشكل خطوة اساسية نحو مستقبل أكثر امنا وطمأنينة.

واقترح ايرواني صدور بيان ادانة جديد للتهديد النووي الصهيوني لادانة استخدام او التلويح باستخدام الاسلحة النووية، وللتأكيد على ضرورة الشفافية والتصرف بمسؤولية والالتزام بالقرارات الاممية المنادية بالسلام بالمنطقة.

واضاف : من الضروري ان يعتبر المجتمع الدولي هذه التهديدات الصهيونية كجرس انذار ، ان ما تقوم به "اسرائيل" هو من مصاديق الارهاب وتخريب البرامج النووية المدنية واستهداف العلماء في المنطقة، ويستدعي التدخل الفوري للمنظمات الدولية مثل مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد بأن قيام اية دولة بتسهيل النشاط التسليحي النووي للكيان الصهيوني يعتبر خرقا للقوانين الدولية وسيساهم في اشاعة هذا السلاح الخطير.
مصدر : وكالات
رقم : 1095518
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